ОГП: в результате агрессии РФ в Украине ранены 463 ребенка

Более 724 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 3 июня официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 261. Возросло количество раненых – 463. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 187, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Стало известно о ранении троих детей в Мариуполе.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений, 182 из них разрушены полностью.