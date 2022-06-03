Bloomberg: ЕС отключит от SWIFT еще два российских банка

Евросоюз отключит от SWIFT еще Московский кредитный банк и Россельхозбанк, сообщает Новое время.

Шестой пакет санкций Евросоюза предполагает отключение от SWIFT еще двух российских банков кроме Сбербанка, пишет Bloomberg.

В частности, систему электронных платежей отключат еще Московскому кредитному банку и Россельхозбанку.

Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Напомним, что в конце мая лидеры Евросоюза согласовали отключение российского Сбербанка от системы электронных платежей SWIFT на саммите в Брюсселе.

В самом российском банке тогда заявили, что отключение от SWIFT не окажет на них существенного воздействия — «самые тяжелые санкции и так уже введены».

Напомним, что в начале мая президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть и отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля власти США внесли Сбербанк в так называемый список CAPTA, что означало блокировку корреспондентских счетов банка. Аналогичные санкции против Сбербанка 1 марта ввела Британия.

6 апреля США ввели санкции против двух крупнейших российских банков Сбербанка и Альфа-банка. Крупнейший российский банк внесли в список SDN, что означает блокировку активов и запрет для американских компаний и физлиц на взаимодействие с организацией.

Сбербанк — крупнейшее финансовое учреждение РФ, на него приходится более половины розничных депозитов в России.