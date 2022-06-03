В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 июня ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 950 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1367 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3366 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 661 (+14) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средств ПВО – 95 (+0) ед,
  • самолетов – 210 (+0) ед,
  • вертолетов – 175 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14),
  • крылатых ракет – 121 (+1),
  • кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2329 (+4) ед,
  • специальной техники – 51 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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