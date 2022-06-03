В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 950 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1367 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3366 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 661 (+14) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средств ПВО – 95 (+0) ед,
- самолетов – 210 (+0) ед,
- вертолетов – 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14),
- крылатых ракет – 121 (+1),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2329 (+4) ед,
- специальной техники – 51 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.