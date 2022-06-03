ОГП: за время войны зафиксировано почти 22,7 тысячи преступлений РФ

За время полномасштабного вторжения России в Украину правоохранители в целом зарегистрировали 22 678 преступлений. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Офиса генерального прокурора, сообщает Укринформ.

"Преступления агрессии и военные преступления: зарегистрировано 15446 преступлений. Из них: 14935 – о нарушении законов и обычаев войны, 59 – о планировании, подготовке или решении и ведении агрессивной войны, 18 – о пропаганде войны, 434 – другие", – уточняется в уведомлении.

Отмечается, что правоохранители также зарегистрировали 7232 преступления против национальной безопасности, из них: 4941 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1037 – по госизмене, 923 – по коллаборационной деятельности, 36 – по пособничеству государству-агрессору, 6 233 – это другие.