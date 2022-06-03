В Польше разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В Польше в северной части Силезского воеводства в четверг вечером разбился небольшой самолет, сообщает Европейская правда.

Как сообщила пресс-секретарь Силезской пожарной команды Анета Голембиовская, пожарным поступило сообщение об авиакатастрофе в Рембелице Крулевских в Клобукском повете в 18.15.

"В результате катастрофы погибли два человека, которые управляли самолетом" , - сообщила Голембиовская.

Фото: Klobucka.pl

Местный портал klobucka.pl сообщает, что один из погибших - полковник в отставке Марек Гладыш. Он служил в польской армии, участвовал в миссиях в Афганистане и Ираке.

По информации Главного штаба пожарной службы Польши, легкомоторный самолет разбился в поле, после крушения пожара не было.

Аэроклуб Ченстохова, в свою очередь, сообщил, что разбился самолет Cessna 152.

Причины инцидента пока неизвестны.