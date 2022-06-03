США ввели санкции против еще 70 российских компаний

Минторг США расширил экспортные санкции против России, под новые ограничения попали 70 российских организаций, сообщает Новое время.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В частности, под расширенные санкции попали холдинговая компания Ак Барс, акционерное общество Рубин, Газпром нефть шельф, Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, ОКБ имени Яковлева, Воентелеком.

Также соединенные штаты ввели санкции против белорусской Элерон.

В Минторге США отметили, что указанные компании причастны «к деятельности, противоречащей национальной безопасности или интересам внешней политике США».

Ранее также сообщалось, что Минфин США расширил санкции против российских чиновников и друзей Путина. В расширенный список включили Захарову и Ролдугина.