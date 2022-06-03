Euractiv: 50% населения трех стран ЕС не считает РФ виновной в войне

Согласно новому опросу аналитического центра GLOBSEC из Братиславы, почти половина респондентов в Венгрии, Болгарии и Словакии по-прежнему не возлагают основную ответственность на Россию как на сторону, ответственную за войну в Украине.﻿ Об этом, ссылаясь на Euractiv, сообщает Европейская правда.

Институт GLOBSEC регулярно проводит опрос общественного мнения в девяти странах Центральной и Восточной Европы.

В этом году вопросы были сосредоточены на Украине. Исследование проводилось в конце марта и в апреле, более чем через месяц после вторжения России. Одним из вопросов было: "Кто, по вашему мнению, отвечает за войну в Украине?"

51% словаков, 50% болгар и 48% венгров возложили ответственность на Россию.

Эти цифры намного ниже, чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Латвия является следующей в рейтинге, где доля респондентов, обвиняющих Кремль во вторжении, составляет 61%.

Многие опрошенные в этих трех странах обвинили "Запад, который спровоцировал Россию" : таких в Словакии 28%, в Болгарии 26%, в Венгрии 19%.

Больше всего респондентов выбрали виновницей "Украину, которая притесняет русскоязычную часть населения" , в Венгрии – 18%.