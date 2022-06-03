Euractiv: 50% населения трех стран ЕС не считает РФ виновной в войне
Согласно новому опросу аналитического центра GLOBSEC из Братиславы, почти половина респондентов в Венгрии, Болгарии и Словакии по-прежнему не возлагают основную ответственность на Россию как на сторону, ответственную за войну в Украине. Об этом, ссылаясь на Euractiv, сообщает Европейская правда.
Институт GLOBSEC регулярно проводит опрос общественного мнения в девяти странах Центральной и Восточной Европы.
В этом году вопросы были сосредоточены на Украине. Исследование проводилось в конце марта и в апреле, более чем через месяц после вторжения России. Одним из вопросов было:
"Кто, по вашему мнению, отвечает за войну в Украине?"
51% словаков, 50% болгар и 48% венгров возложили ответственность на Россию.
Эти цифры намного ниже, чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Латвия является следующей в рейтинге, где доля респондентов, обвиняющих Кремль во вторжении, составляет 61%.
Многие опрошенные в этих трех странах обвинили
"Запад, который спровоцировал Россию": таких в Словакии 28%, в Болгарии 26%, в Венгрии 19%.
Больше всего респондентов выбрали виновницей
"Украину, которая притесняет русскоязычную часть населения", в Венгрии – 18%.
"Искаженное отношение определенных слоев населения к событиям в Украине в сочетании с потенциальными экономическими трудностями в будущем может сделать эти уязвимые группы потенциальными мишенями для популистских и авторитарных лидеров", – подытожил анализ GLOBSEC.