ОК "Север": Черниговщину обстреляли из минометов и артиллерии

Черниговщину снова обстреляли из минометов и артиллерии с территории РФ, зафиксировано более 40 "приходов", сообщили в оперативном командовании "Север".

Так, с 04:42 до 05:15 наблюдатели зафиксировали на направлении Каменская Слобода более 40 взрывов (приходов) из артиллерии калибра 152 мм и миномета калибра 120 мм.

Потерь среди личного состава и техники нет.

Информации относительно погибших и раненых среди местного населения и повреждения гражданской инфраструктуры не поступало.