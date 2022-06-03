Президент Грузии: нужно было пригласить Зеленского в парламент

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что парламенту страны нужно было также пригласить для выступления президента Украины Владимира Зеленского, как это сделали другие страны. Об этом, ссылаясь на ее эксклюзивное интервью на телеканале "Палитраньюс", сообщает Грузия Online.

"Мы, наверное, одна из немногих стран в Европе, где Зеленскому не была дана возможность выступить с речью в парламенте. Это ведь не требует ничего другого, кроме как тотальной, моральной солидарности?! Нам нужно было пригласить Зеленского в парламент Грузии!" – заявила Зурабишвили.

По словам президента, от Грузии никто не просит проявления такой солидарности с Украиной, которая превышает ее силы.

На вопрос ведущей, ни месседж ли это властям, правительству и парламентской команде, когда она говорит о проявлении тотальной солидарности, Саломе Зурабишвили заявила, что она "ни в кого не собирается пускать стрелы" .