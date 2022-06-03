В Москве горит бизнес-центр с людьми внутри
В российской столице сильно горит здание бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза", внутри остаются люди, сообщает Украинская правда.
Соответствующие видео публикуют СМИ и очевидцы в соцсетях.
Судя по видео, огнем объяты несколько этажей здания.
Пожарные пока не могут справиться с огнем в БЦ.
На улице ливень, но он не помогает тушить огонь.
Число пострадавших неизвестно.
По данным ТАСС, число заблокированных в здании людей может достигать 20.
СМИ пишут, что несколько человек заблокированы огнем на 6-м и 7-м этажах бизнес-центра.
Часть людей, заблокированных в здании, вышла на крышу. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.