NYT: в российском оружии нашли детали из США и Европы

В прошлом месяце в Украину приезжали американские специалисты, которые разбирали российское вооружение, задействованное во время агрессии против Украины, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, в течение недельного визита в Украину в прошлом месяце специалисты разобрали переданное модернизированное российское вооружение, такое как небольшие лазерные дальномеры и секции по наведению крылатых ракет.

Специалисты, которых СБУ пригласила для самостоятельного анализа передового российского вооружения, обнаружили, что почти все из них содержало детали от компаний из США и Европейского Союза. Речь идет о микрочипах, печатных платах, двигателях, антеннах и прочем.

"Модернизированные российские системы вооружения и коммуникаций построены на основе западных чипов" , – сказал Дэмиен Сплитерс, один из специалистов неправительственной организации Conflict Armament Research, идентифицирующей и отслеживающей оружие и боеприпасы.

Он добавил, что российские компании в течение десятилетий имели доступ к "непрерывным поставкам" западных технологий.

Отмечается, что американские чиновники уже давно гордятся способностью своей страны поставлять технологии и боеприпасы всему остальному миру. Однако после того, как россия вторглась в Украину в конце февраля, Соединенные Штаты столкнулись с печальной реальностью: инструменты, которые российские силы используют для ведения войны, часто являются частью американских инноваций.

В то же время, эти технологии также дали Соединенным Штатам и ее союзникам важный рычаг влияния на Россию. Так, с начала агрессии РФ против Украины, Соединенные Штаты и десятки других стран запретили в Россию экспорт передовых технологий, таким образом прекращая возможности Москвы производить оружие, чтобы заменить уже уничтоженное во время российско-украинской войны.