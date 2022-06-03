СБУ в Одесской области задержала 5 человек, поддерживавших РФ
Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области 5 человек, которые поддерживали действия российских оккупантов и призвали к сотрудничеству с государством-агрессором. Об этом сообщает пресс-центр Управления СБ Украины в Одесской области.
"В Одесской области кибер-специалисты СБУ разоблачили еще пятерых сторонников рашистского нашествия, которые публично оправдывали вооруженное вторжение России в Украину и поддерживали действия оккупантов. Фигуранты распространяли в запрещенных в Украине социальных сетях материалы, которые героизировали российских захватчиков и агитировали к сотрудничеству с государством-агрессором", – говорится в сообщении.
Во время санкционированных обысков по местам жительства сторонников России правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы с доказательствами противозаконной деятельности.
По данному факту расследуют уголовные производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) УКУ.
Уже сообщено о подозрении трем коллаборантам. Обвинительные акты в отношении этих людей направили в суд.