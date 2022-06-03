Журналист: украинские военные уже учатся работе с HIMARS

Украинские военные начали обучение на современных многофункциональных американских комплексах HIMARS. Об этом написал американский журналист, освещающий новости Пентагона, Мэтт Сейлор в Twitter, сообщает Украинская правда.

"По словам высокопоставленного чиновника по обороне, украинские военные приступили к обучению на HIMARS, которые присылают США.

Американские тренеры работают с украинцами в неизвестном месте вне страны. Ожидается, что первый этап обучения будет продолжаться около 3 недель" , - написал он.

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) является современным многофункциональным комплексом на колесном шасси. Армия США использовала их во время военной кампании в Ираке 2003 года и войны в Персидском заливе.

Дальность поражения этого комплекса достигает до 300 километров.

Напомним, администрация президента США одобрила предоставление одиннадцатого пакета вооруженной помощи Украине на сумму 700 миллионов долларов. На сайте Белого дома обнародовали заявление Байдена, в котором он подтвердил предоставление Украине установок HIMARS.