Провайдер Volia потерял контроль над оборудованием в оккупированном Херсоне

Провайдер Volia объявил о полной потере контроля над оборудованием в оккупированном Херсоне, сообщает Новое время.

Об этом говорится как в сообщении Volia, так и в посте СЕО Датагруп Михаила Шелембы в Facebook.

"Вчера русский мир пришел в нашу сеть в Херсоне. Более 3 месяцев мы делали все возможное, чтобы предоставлять нашим гражданам интернет несмотря на оккупацию. Вчера мы потеряли контроль над оборудованием полностью" , — написал Шелемба.

Также он подчеркнул, что все, что происходит сейчас под именем или из офисов Volia или Датагруп в Херсоне не имеет отношения к компании.

В сообщении Volia говорится, что провайдер приостановил предоставление услуг в Херсоне с 31 мая 2022 года и вернул пользователям средства.

Оборудование и офисы компании в Херсоне были захвачены, подчеркнули у провайдера.

Ранее в Госспецсвязи заявили, что в быстро восстановить украинскую связь в Херсонской области не удастся.

30 мая в Херсонской области пропала мобильная связь. Связь исчезла около 18.00. В телефонах для подключения доступна только российская сеть.