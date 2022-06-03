Киевский фуникулер закрыли на плановый ремонт

Киевский фуникулер по завершении работ по консервации вестибюля закрывается на плановый ремонт. Об этом сообщает КГГА.

"Столичный фуникулер имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники. Особенно ценно украшение вестибюлей: витражи в исполнении украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты" , - говорится в сообщении.

Вопрос консервации памятника удалось решить благодаря волонтерам. Витражи верхней станции закрыли 12 деревянными щитами, укрепили огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами. Аналогичные работы были проведены и на нижней станции, отмечают в КГГА.

Сейчас подъемник должен пройти плановый ежегодный ремонт, чтобы при первой возможности открыться для посетителей.