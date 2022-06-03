Глава МИД Германии: Путина не остановить словами, нужно оружие

Глава МИД Германии Анналена Бербок в колонке в Bild к 100 дням полномасштабного вторжения России призвала предоставлять оружие Украине, чтобы остановить Путина и уничтожить угрозу новой агрессии России, сообщает Европейская правда.

Глава МИД Германии отметила, что после 100 дней войны президент России Владимир Путин изменил свою стратегию, "но ад продолжается".

"Именно поэтому он теперь стреляет с безопасного расстояния. Село за селом, город за городом. Сначала идет дождь из бомб и артиллерии, потом танки катятся по выжженной земле. Путин рассчитывает на настойчивость и наше истощение. И каждое село ждет судьба Бучи" , - заявила Бербок.

Министр отметила, что наступление на Украину также направлено против европейского миропорядка, "жизни в свободе" в Вильнюсе, Кракове и Потсдаме, поэтому европейцы выступают единым фронтом против жестокой российской захватнической войны.

Отдельно она настояла на поставках вооружения Украине.

"Именно поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину прямо сейчас. Даже оружием, потому что Путина словами не остановить" , - отметила глава МИД Германии.

Бербок подчеркнула, что Германия обязана действовать как самая большая страна в ЕС, "даже если это тяжело".