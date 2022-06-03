В Запорожской ОВА прокомментировали взрывы в порту Бердянска

Власти Запорожской области прокомментировали информацию о вчерашних взрывах в порту оккупированного Бердянска, сообщает Новое время.

"Причины их происхождения достоверно неизвестны, вероятно, оккупанты не соблюдают меры безопасности при разгрузке взрывоопасных предметов" , — говорится в сообщении Запорожской ОВА в Telegram.

Накануне в соцсетях появились сообщения о мощном взрыве во временно оккупированном Бердянске.

Бердянский городской совет сообщил, что за день в оккупированном Бердянске прогремело более 10 взрывов, которые были слышны в разных районах.

Жителей города призвали быть осторожными, так как в Бердянске нет централизованной системы сигналов тревоги.

Городской совет также отметил, что в Бердянске до сих пор нет связи. Такая ситуация сложилась на фоне массовой переброске войск оккупантов по территории города и в порту.