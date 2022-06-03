Андрющенко: в оккупированном Мариуполе люди стоят в очередях за водой

В оккупированном Мариуполе люди с самого утра вынуждены стоять в очереди за водой, почти непригодной для употребления. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Утро Мариуполь встречает очередями за питьевой водой. Которая почти не пригодна для употребления без кипячения" , - говорится в сообщении.

Он добавил, что кипятить воду сложнее, поскольку мариупольцы вынуждены готовить еду исключительно на костре.