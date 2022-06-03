Польша уже установила 120 км забора на границе с Беларусью

Польша построила уже 120 километров забора на границе с Беларусью, который она решила построить из-за миграционного шантажа Лукашенко, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Мацей Вонсик.

"Мы уже достроили 120 км забора на границе с Беларусью. Как мы и предполагали, строительные работы должны завершиться к концу месяца" , – сообщил он в Twitter.

Mamy już wykonane 120 km zapory na granicy z Białorusią. Tak, jak zakładaliśmy, prace budowlane powinny zakończyć się do końca miesiąca!#Zapora#StrazGraniczna pic.twitter.com/WcYd214irw — Maciej Wąsik ???????? (@WasikMaciej) June 2, 2022

Строительство забора на границе с Беларусью Польша начала в январе 2022 года после многомесячного миграционного кризиса, вызванного Минском.

Согласно планам, забор должен быть возведен на 186 км границы, а его строительство разделено на четыре участка для того, чтобы сократить сроки. Строительные работы на всех участках производятся параллельно.

Высота забора – более 5 м. Сверху проложена колючая проволока. Строительство обходится в $394 млн.