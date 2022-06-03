Польша уже установила 120 км забора на границе с Беларусью
Польша построила уже 120 километров забора на границе с Беларусью, который она решила построить из-за миграционного шантажа Лукашенко, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Мацей Вонсик.
"Мы уже достроили 120 км забора на границе с Беларусью. Как мы и предполагали, строительные работы должны завершиться к концу месяца", – сообщил он в Twitter.
Строительство забора на границе с Беларусью Польша начала в январе 2022 года после многомесячного миграционного кризиса, вызванного Минском.
Согласно планам, забор должен быть возведен на 186 км границы, а его строительство разделено на четыре участка для того, чтобы сократить сроки. Строительные работы на всех участках производятся параллельно.
Высота забора – более 5 м. Сверху проложена колючая проволока. Строительство обходится в $394 млн.