Моравецкий: отсутствие поражения РФ за 100 дней – ее частичная победа

То, что Россия за 100 дней войны еще не проиграла в войне против Украины, можно частично расценивать как ее победу. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Европейская правда.

"Сто дней славы Украины – это одновременно сто дней большой неопределенности. Каждый день украинцы должны задавать себе вопрос, могут ли они действительно рассчитывать на свободную и демократическую Европу" , - отметил в статье Моравецкий.

Он подчеркнул, что за 100 дней войны было много символических жестов и многие европейские политики посетили Киев.

"Однако война продолжается. Даже если Украина сохранила Киев и Харьков и помешала Путину достичь своих стратегических целей: Россию нельзя считать проигравшей. При этом тот факт, что Россия еще не проиграла, следует расценивать как ее частичную победу" , - считает польский премьер.

По словам Моравецкого, это не обычная война, агрессия России против Украины - "это ужас, который вызывает всех демонов XX века".

"Россия осуществляет геноцид в Украине. Российская пропаганда открыто говорит о деукраинизации, об уничтожении украинской национальной элиты, чтобы лишить целую нацию ее самобытности. Это напоминает худшие практики сталинизма" , - отметил глава польского правительства.

В то же время, по мнению Моравецкого, страдание Украины "все еще окружает стена безразличия".