ГУР: оккупанты ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация обеспечения стабильной и безопасной работы станции. Практически отсутствуют запчасти и расходные материалы. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Во время захвата станции один из снарядов, выпущенных оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков. В результате произошла утечка масла. Повреждение удалось отремонтировать, но персонал вынужден был залить в контур отработанное масло, отмечает ГУР.

"В настоящее время работа на станции ведется вахтовым методом. Продолжительность вахты составляет одну неделю.

Личный состав оккупационных войск, вовлеченный в охрану объекта, размещен в основном в гостинице "Украина" и в помещениях профилактория станции. Также военные занимают квартиры эвакуированных граждан. На станции действует строгий пропускной режим. У каждой очередной смены изымают практически все личные вещи, особенно телефоны" , - говорится в сообщении.

Руководством РФ станции изучается возможность подключения станции к энергосистеме РФ. Впрочем, по техническим причинам это пока невозможно.