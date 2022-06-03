НБУ: в Украине работает 80% отделений системно важных банков

В Украине по состоянию на начало июня работает в общей сложности 80% отделений системно важных банков, сообщает Укринформ.

Об этом на совместном пресс-брифинге Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц сказал заместитель председателя НБУ Ярослав Матузка.

"По состоянию на 1 июня по стране работает в общей сложности 80% отделений системно важных банков. Ряд отделений системно важных банков продолжает работать на временно оккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия", - сказал Матузка.

По его словам, в Харьковской области работают 128 отделений системно важных банков, в том числе в областном центре 84 отделения.

"Они предоставляют полный спектр услуг бизнесу и населению", – отметил Матузка.

Как сообщалось, из-за формирования резервов под ожидаемый ущерб от последствий войны убыток банковского сектора в I квартале 2022 года составил 160 млн грн.