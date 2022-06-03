На 100-й день полномасштабной войны РФ против Украины президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с Банковой. Видеообращение опубликовано на странице главы государства.

"Лидер фракции здесь, глава Офиса президента здесь, премьер-министр Украины Шмыгаль здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Наша команда намного больше. Вооруженные силы Украины здесь. Самое главное – наш народ, народ нашего государства здесь. Защищаем Украину уже сто дней. Победа за нами. Слава Украине!" – сказал Зеленский.