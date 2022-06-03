Euractiv: вице-премьер Болгарии извинилась перед беженцами из Украины

Вице-премьер Болгарии Калина Константинова принесла извинения украинским беженцам в стране после того, как в понедельник объявила о сворачивании правительственной жилищной программы по их размещению. Об этом, со ссылкой на Euractiv, сообщает Европейская правда.

В видеообращении в понедельник 30 мая Константинова назвала украинских беженцев "привередливыми".

В Болгарии находятся около 100 тысяч украинских беженцев. Во вторник, 31 мая, в связи с началом летнего туристического сезона завершилась программа их размещения в гостиницах вдоль побережья.

Чтобы продлить проживание беженцев, государство предоставило им жилье поглубже в стране, но интерес к переселению был настолько низким, что Константинова объявила, что прекращает программу, но потом сказала, что продолжит ее.

Константинову раскритиковали многие неправительственные организации за то, что государство не предоставило украинцам информацию об их размещении, поэтому они и отказались сотрудничать.

"Я хочу принести извинения тем гражданам Болгарии и Украины, которых мои слова затронули. Это не было моей целью" , - заявила Константинова во время парламентских слушаний.

Она сказала, что самое главное и сложное, чего они достигли, это то, что десятки тысяч людей получили крышу над головой.

"Мы столкнулись с вызовом, с которым Болгария никогда не сталкивалась… Правда в том, что Болгария предоставила лучший и качественный уход украинским беженцам. Везде, в любой другой стране, они – в палаточных городках. Вот этот глоток свежего воздуха, который мы дали им во время гостиничной программы, кроме предоставления лучшего в Европе качественного ухода, еще помог их интеграции" , - заявила Константинова.

Она сказала депутатам от бывшей правящей партии ГЕРБ, что "не хочет от них гуманитарных уроков", подчеркнув, что беженцы "годами жили в гораздо худших условиях" во время их правления.

Более 4000 украинцев уже нашли работу в Болгарии, 300 украинских детей посещают школу, еще 1500 подали документы на новый учебный год.