Уоллес: Британия предоставит Украине ракеты средней дальности

Великобритания намерена предоставить Украине ракетные системы средней дальности после того, как США и Германия заявили, что будут оснащать страну в ее борьбе против российского вторжения, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

По словам министра, Великобритания отправит неопределенное количество пусковых установок M270, которые могут стрелять ракетами с точным наведением на расстояние до 80 километров.

Он добавил, что украинские войска также пройдут обучение в Великобритании по использованию этого оборудования.

Уоллес заявил, что решение о предоставлении систем было принято в тесном сотрудничестве с правительством США, которое заявило, что поставит Украине современные ракетные системы, называемые HIMARS. Эти две ракетные системы похожи, хотя американская система имеет колеса, в то время как британская, построенная в США, работает на гусеницах.