Канцлер: Австрия помогает Украине касками и бронежилетами

Австрия помогает Украине защитными шлемами и бронежилетами в рамках Европейского фонда мира ЕС, сообщает Укринформ.

Об этом заявил журналистам федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер во время передачи Украине автомобилей медицинской помощи в пятницу в Вене.

"Мы участвуем в рамках Евросоюза в поддержке Украины посредством Европейского фонда мира. С одной стороны, это происходит путем предоставления оружия и боеприпасов. На сегодняшний день выделены уже 2 млрд евро. Мы – нейтральная страна, оружием и боеприпасами мы не можем. Но австрийский взнос - защитные шлемы и каски" , – заявил канцлер, отвечая на вопросы корреспондента агентства о возможной помощи Украине защитным оборудованием.

Глава австрийского правительства подчеркнул, что Австрия продолжает стоять на стороне Украины и стремится предоставлять ей также практическую помощь в пределах своих возможностей, кроме заявлений о солидарности.