С начала войны 24 февраля российские войска разрушили в Украине 11 аэропортов, 21 железнодорожный вокзал и захватили четыре порта, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

"За 100 дней активных боевых действий на территории страны повреждено или полностью разрушено тысячи километров автодорог, 7 тысяч км железнодорожных путей, 302 автомобильных и 49 железнодорожных мостов, 11 аэропортов и 21 ж/д вокзал, при этом захвачено четыре морских порта" , - утонили в ведомстве.

Кроме того, как минимум, 300 тысяч человек остались без жилья.

В министерстве подчеркнули, что переходят "в инфраструктурное контрнаступление", как и защитники на передовой. На данный момент расчищены сотни километров дорог и отремонтированы сотни километров путей, обеспечен проезд 39 искусственными сооружениями.