Посол Украины заявил, что Турция покупает у РФ украденное украинское зерно

Посол Украины в Турции Василий Боднар назвал Турцию среди стран, покупающих украденное Россией украинское зерно, сообщает Экономическая правда.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы МИД России в Турцию 8 июня.

По его словам, на встрече с Лавровым, среди прочих, будет обсуждаться тема формирования коридора безопасности для поставки украинской пшеницы через Черное море.

Перед этим СМИ сообщали, что Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.