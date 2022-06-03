100 дней войны: МИД назвал главные задачи для победы Украины

МИД Украины призвал международных партнеров максимально усилить санкционное давление на Россию, предоставить необходимое вооружение и статус кандидата на вступление в ЕС в 100-й день полномасштабного вторжения России.﻿ Об этом, ссылаясь на комментарий министерства, сообщает Европейская правда.

В ведомстве отметили: чтобы остановить преступления России против украинского народа, разрушение украинской экономики и шантаж всего мира голодом, последовательная поддержка Украины должна продолжаться и дальше.

"Помощь нашему государству сегодня – это лучшая инвестиция в мир и устойчивое развитие всего человечества. Главные основы для победы Украины остаются неизменными: максимальное санкционное давление, поставка необходимого вооружения и предоставление статуса кандидата на пути к обретению полноценного членства в ЕС" , – говорится в заявлении МИД.

Пока Кремль не прекратит начатую им войну и не понесет должное наказание за свои преступления, в том числе посредством компенсаций за нанесенные разрушения и судебные приговоры для военных преступников, санкционное давление должно только усиливаться, подчеркнули в министерстве.

"Путинский режим должен лишиться любого влияния в мире и возможности осуществлять внешнюю агрессию, вести информационные и психологические операции, распространять коррупцию и манипулировать историей и культурой ради защиты своих захватнических интересов" , – говорится в заявлении.

Кроме того, МИД Украины призвал международное сообщество поддержать создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины.