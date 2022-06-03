Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде

Кабинет министров подал в Верховную раду проекты законов о запрете повышать тарифы на газ, распределение газа, тепло и горячую воду во время военного положения. Мораторий на увеличение тарифов в 2022 году будет стоить 264 млрд гривен, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят проекты законов.

Мораторий на повышение тарифов

Проект закона №7427﻿ касается моратория на повышение тарифов.

В частности предлагается установить, что:

тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;

тарифы на тепловую энергию, на услуги по поставке тепловой энергии и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;

цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Законопроектом предлагается установить запрет поставщикам природного газа проводить любые действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.

Источники средств

Законопроектом №7429﻿ предлагается увеличить доходы специального фонда госбюджета на 264,3 млрд гривен. Эти средства пойдут на компенсацию НАК "Нафтогаз Украины", который обязан продавать газ по льготным ценам.

Источниками средств для спецфонда госбюджета являются дивиденды госкомпаний и поступления в рамках программ помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Раннее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в Украине создадут специальный фонд госбюджета для поступлений от международных доноров. За его счет можно будет удерживать тарифы на газ для населения.