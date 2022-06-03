Геращенко: журналисту Невзорову предоставлено украинское гражданство
Журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины, за выдающиеся заслуги перед страной. Об этом на своем официальном Телеграм-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Спасибо, Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну, и правдивую оценку реальной ситуации", – прокомментировал эту новость Геращенко.
Он напомнил, что 23 марта следственный комитет РФ возбудил дело против Александра Невзорова за дискредитацию вооруженных сил РФ. За то, что он честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе.
Сам Невзоров отреагировал на предоставленное гражданство с благодарностью, еще раз объяснив свою политическую позицию.
"Про украинское гражданство. Без лишних слов. Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику). Это преступление. Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить. Преступник – Россия. Жертва – Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву", – написал Невзоров на своем Телеграм-канале.
Он также отметил, что
"если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя", ни множества других смертей,
"в которые еще обойдется затея спятившего диктатора".
"Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует. Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место", – подытожил журналист.