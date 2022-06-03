Геращенко: журналисту Невзорову предоставлено украинское гражданство

Журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины, за выдающиеся заслуги перед страной. Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Спасибо, Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну, и правдивую оценку реальной ситуации", – прокомментировал эту новость Геращенко.

Он напомнил, что 23 марта следственный комитет РФ возбудил дело против Александра Невзорова за дискредитацию вооруженных сил РФ. За то, что он честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе.

Сам Невзоров отреагировал на предоставленное гражданство с благодарностью, еще раз объяснив свою политическую позицию.

"Про украинское гражданство. Без лишних слов. Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику). Это преступление. Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить. Преступник – Россия. Жертва – Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву", – написал﻿ Невзоров на своем Телеграм-канале.

Он также отметил, что "если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя" , ни множества других смертей, "в которые еще обойдется затея спятившего диктатора" .