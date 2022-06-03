ОВА: российские ДРГ пытались зайти на территорию Сумской области

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, как российские диверсионно-разведывательные группы пытались зайти на Сумщину и готовится ли область к повторному вторжению войск РФ, сообщает Радио Свобода.

«Область к этому готовится с первого дня войны. Есть информация о том, что на территории РФ сейчас нет ударных группировок, которые могли бы попытаться прорвать границу с Украиной, полноценно сюда зайти и попытаться вести на нашей территории боевые действия или попытаться оккупировать населенные пункты» , – говорит Живицкий.

По его словам, российские диверсионно-разведывательные группы дважды пытались зайти в Сумскую область.

«Были две попытки захода диверсионно-разведывательных групп в область, были бои и не допустили их вхождение на территорию Украины. На границе шли бои, они пытались зайти на БТР и еще определенной техникой в область, но были выбиты. К сожалению, есть потери среди наших пограничников, но эти попытки были прерваны и больше не повторялись» , – заметил глава ОВА.

Живицкий рассказал, что в последние три недели плотность обстрелов армией РФ усилилась.

За полтора месяца ежедневных обстрелов существенно повреждена социальная инфраструктура – школы, детсады, заведения интернатного типа для людей с инвалидностью, говорит чиновник.

«У нас была неделя тишины с момента, когда были выбиты российские войска с территории Украины. После недели тишины начались единичные обстрелы минометные, 1-3 прихода в сутки. Сейчас почти ежедневно проходят ракетные обстрелы, обстрелы из самолетов ракетами «Воздух-земля». Продолжаются минометные обстрелы, но их становится больше» , – добавил Живицкий.

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