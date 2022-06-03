Еврокомиссия объяснила, как будет работать эмбарго на российскую нефть

Страны ЕС, не имеющие доступа к альтернативным путям поставки энергоресурсов и получившие временные исключения из эмбарго на поставки российской нефти в ЕС, не смогут перепродавать ее другим странам ЕС или третьим странам, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в разъяснении Европейской комиссии по имплементации шестого пакета санкций, который Совет ЕС принял сегодня, 3 июня, против России в связи с грязной и неспровоцированной агрессией кремля против Украины.

«Страны-члены ЕС, имеющие особую зависимость от российской трубопроводной нефти, могут воспользоваться временными исключениями и продолжать получать сырую нефть через трубопроводы, прежде чем Европейская комиссия не примет другое решение. Вместе с этим страны-члены, которые воспользуются такими исключениями, не смогут перепродавать такую ​​сырую нефть или бензиновые продукты в другие страны-члены или для третьих стран», - говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия напоминает, что в 2021 году ЕС импортировал из России сырой нефти на 48 млрд евро и еще на 23 млрд евро – бензиновых продуктов нефтяной переработки. Введенные 3 июня санкции против России, в частности, эмбарго на импорт в ЕС российской нефти, запрещает 90% таких поставок из россии. Это эмбарго вступает в силу немедленно. В то же время для того, чтобы не дестабилизировать мировой рынок, отказ от российской сырой нефти, которая доставляется морским транспортом, будет осуществлен в течение 6 месяцев, а от нефтепродуктов – в течение 8 месяцев.

Из-за специфического географического расположения специальные исключения из эмбарго до конца 2024 года предусмотрены также для Болгарии, которая будет способна продолжать в это время получать российскую нефть на нефтепродукты морским путем, и для Хорватии, котороая получила право на поставку российского газойля до конца 2023 года для использования на собственных нефтеперерабатывающих предприятиях.

«После переходного периода в 6 месяцев операторам ЕС будет запрещено страховать и финансировать транспортировку нефти в третьи страны, в частности, морским путем. Это значительно усложнит для России возможность продолжения экспорта сырой нефти и нефтепродуктов остальному миру, поскольку операторы ЕС являются важными поставщиками таких услуг», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Кроме того, как отмечает Еврокомиссия, страны-члены согласовали последовательный курс на окончательное избавление от российских энергоносителей, включая уголь, нефть и газ, и рассматривают такой шаг как неотложную задачу. Для внесения соответствующих изменений в энергетический баланс ЕС и отдельных европейских стран, 18 мая 2022 года Европейская комиссия приняла план энергетической трансформации REPowerEU Plan, которая позволит избавиться от зависимости от российского энергетического импорта и предусматривает массивные инвестиции в развитие возобновляемой энергетики, что необходимо для достижения климатических целей в борьбе с глобальным потеплением.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "опасным прецедентом" исключение в рамках шестого пакета санкций ЕС для стран, получающих российскую нефть по нефтепроводу "Дружба". Такие исключения страны ЕС согласовали под давлением Венгрии, вместе с которой российскую нефть продолжат получать Чешская Республика и Словакия.