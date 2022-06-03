В Латвии выявили первый случай оспы обезьян

В Латвии официально подтвердили первый случай заражения обезьяньей оспой. Об этом, со ссылкой на Delfi, сообщает Корреспондент.

"Центр контроля и профилактики заболеваемости Латвии проводит эпидемиологическое расследование в связи с первым подтвержденным случаем оспы обезьян. Центр опрашивает заболевшего, и проводит все необходимые меры" , – говорится в сообщении.

Указано, что заболевший – мужчина в возрастной группе до 50 лет, он заразился за границей. Болезнь протекает легко, пациент находится под наблюдением врача.

На этой неделе сообщалось, что в мире зафиксирован 171 подтвержденный случай оспы обезьян и 87 подозрительных. Всего под наблюдением 258 случаев в 23 странах.

Также в Нигерии заявили о случае смерти от оспы обезьян. Скончался 40-летний пациент. У него было сопутствующее заболевание.