В Латвии выявили первый случай оспы обезьян
В Латвии официально подтвердили первый случай заражения обезьяньей оспой. Об этом, со ссылкой на Delfi, сообщает Корреспондент.
"Центр контроля и профилактики заболеваемости Латвии проводит эпидемиологическое расследование в связи с первым подтвержденным случаем оспы обезьян. Центр опрашивает заболевшего, и проводит все необходимые меры", – говорится в сообщении.
Указано, что заболевший – мужчина в возрастной группе до 50 лет, он заразился за границей. Болезнь протекает легко, пациент находится под наблюдением врача.
На этой неделе сообщалось, что в мире зафиксирован 171 подтвержденный случай оспы обезьян и 87 подозрительных. Всего под наблюдением 258 случаев в 23 странах.
Также в Нигерии заявили о случае смерти от оспы обезьян. Скончался 40-летний пациент. У него было сопутствующее заболевание.