Посол США назвала основные вызовы в работе в Украине

Посол США Бриджит Бринк считает основными вызовами в работе в Украине развязанную Россией войну и укрепление демократии. Об этом Бринк заявила в интервью во время национального телемарафона, сообщает Укринформ.

«Вызов номер один сейчас – это война (России против Украины – ред). Но, как я понимаю, народ и власть Украины хотят, наконец, быть интегрированными в Европу и институции евроатлантического сообщества. Поэтому второй вызов – это вопросы, касающиеся борьбы с коррупцией, поддержки верховенства права и других вещей, которые имеют целью укрепление вашей демократии» , - сказала Бринк.

Она добавила, что США уже долгое время поддерживают усилия Украины в этом направлении и будут продолжать делать это дальше.