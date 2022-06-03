CIT: генерала Дворникова отстранили от командования армией РФ в Украине

Российский генерал Александр Дворников больше не командует группировкой войск РФ в Украине. Об этом, ссылаясь на расследователей Conflict Intelligence Team, сообщает Новое время.

Более недели назад команда CIT от источников среди солдат узнала, что вместо Дворникова операцией в Украине теперь командует генерал Геннадий Жидко, бывший командующий Восточным военным округом, а ныне – заместитель министра обороны России по военно-политической работе.

"По сути, это такой главный политрук всея Руси, главный замполит" , — говорит член команды расследователей Руслан Левиев.

Левиев отметил, что не знает причин отстранения Дворникова и не может утверждать, что это стало результатом каких-то недоработок Дворникова.

По его словам, возможно, это просто "ротационный процесс, который мы видели в Сирии" .

Ранее издание NYT сообщило, что есть сомнения касательно того, продолжает ли отвечать за войну России против Украины Дворников, так как в последние две недели его не видели.

В последнее время появилась информация, что управление войной в Украине взял на себя лично Владимир Путин.