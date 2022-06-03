The Guardian: Британия приняла меньше беженцев из Украины, чем большинство стран Европы

Великобритания и Франция приняли меньше всех украинских беженцев на душу населения среди европейский стран. Результаты анализа официальных данных опубликовал The Guardian, сообщает Вести﻿.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 7 млн украинцев эвакуировались в Европу с 24 февраля.

По состоянию на 29 мая в Великобританию прибыло 65,7 тыс. человек, что эквивалентно 10 беженцам на 10 тыс. населения. В Германию прибыло 720 тыс. человек, что составляет 87 беженцев на 10 тыс. населения, при этом населения Германии и Великобритании приблизительно равны.

Франция является единственной европейской страной с аналогичным Великобритании показателем: на 25 мая в страну прибыло 57,5 тыс. человек, или 9 беженцев на 10 тыс. населения.

При этом страны, гораздо меньшие по численности населения, как то Австрия, Чехия и Болгария, приняли гораздо больше беженцев как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Еще больше беженцев на душу населения - в странах, граничащих с Украиной. Рекордные показатели у Польши - 957 беженцев на 10 тыс. населения.