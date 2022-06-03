Минобороны: на Северодонецком направлении ВСУ выгнали оккупантов из двух сел

На Северодонецком направлении в Луганской области Вооруженные Силы Украины заставили российских оккупантов отойти от двух населенных пунктов. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба﻿ Минобороны.

"На Харьковском направлении вражеские войска пытаются удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения наших сил к Государственной границе. Чтобы снизить боевой потенциал наших подразделений, противник при поддержке армейской авиации наносил огневые налеты артиллерией почти по всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск, в том числе в районах н. п. Старый Салтов, Кутузовка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Циркуны, Русская Лозовая, Слатино и Дементиевка", – доложил Мотузяник.

Также он сообщил, что на Славянском направлении украинские защитники успешно отражают штурмовые действия российских оккупантов в районах с. Долина и Богородичное (17 км северо-западнее Славянска), а на Донецком враг сосредоточился на попытках окружения украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска.

"На Северодонецком направлении украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить с. Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел. На утро противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка. При этом тоже несет потери", – говорит спикер МО.

По его словам, в настоящее время активные бои продолжаются.

"На Бахмутском направлении наши воины предотвращают попытки противника оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления. При поддержке штурмовой и армейской авиации агрессор ведет огонь по всей линии столкновения и пытается закрепиться в с. Камышеваха", – рассказал Мотузяник.

Кроме того, сообщается, что на Авдеевском направлении Вооруженные Силы Украины отбили атаку россиян в направлении Красногоровки и оттеснили их на предыдущие позиции.

"На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг производит огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов, в том числе с применением армейской и штурмовой авиации. Целью таких действий является снижение боевого потенциала наших войск", – утверждают в МО.

Южнобужское направление. Агрессор основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, при этом существенно активизировал огневое поражение по всей линии переднего края. В частности, с применением РСЗО "Смерч" осуществлял ракетные удары в сторону Николаева и в районе Очакова.

Волынское и Полесское направления. Определенные подразделения из Беларуси (до семи батальонов) по-прежнему продолжают усиливать участок границы в Брестской и Гомельской областях.

"На Северском направлении без активных действий, но противник продолжает удерживать свои подразделения на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Таким образом российские оккупанты пытаются предотвратить опрокидывание наших войск в другие районы ведения боевых действий. Кроме того, враг проводит там разведывательно-огневые мероприятия по выявлению и уничтожению средств ПВО Сил обороны Украины. Для огневого поражения объектов в районах Краснополья (Сумская область) и Михальчина Слобода (Черниговская область) противник задействовал подразделения минометной и ствольной артиллерии, а также самолеты штурмовой и истребительной авиации", – рассказал Мотузяник.

Черноморская и Азовская операционные зоны. Российские военные корабли продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведению разведки и огневой поддержке на приморском направлении. Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя КРМБ типа "Калибр" (суммарный залп – до 16 ракет).