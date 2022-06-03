Тарифы заморозят: Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ

Кабинет министров зафиксировал цены на газ для тепловых элеткроцентралей и других производителей тепла. Они будут получать его по цене 7400 гривен за тысячу кубометров, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

"Цена будет зафиксирована на уровне 7400 гривен за тысячу кубометров. Это позволит местным властям не повышать тарифы для людей" , - отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения энергетики вернули свет для более чем 4,5 млн украинцев. Около 85% потребителей на освобожденных территориях снова получают электричество.

Шмыгаль также подчеркнул, что в регионы, где есть проблемы с отоплением или сильно повреждены ТЭЦ, будут лично выезжать министры. Он поручил в течение месяца подготовить планы прохождения отопительного сезона в деоккупированных городах и поселках.