Путин дал гарантии по вывозу зерна, обещает не атаковать с моря

Российская Федерация готова дать гарантии безопасности для вывоза украинского зерна по Черному морю, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Можно вывозить (зерно, - ред.) через порты, которые находятся под контролем Украины: Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к портам. Мы гарантируем мирный проход без всяких проблем. Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, чтобы предпринимать атаки с моря" , - заявил он.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности российской стороны предоставить безопасный коридор для вывоза украинского зерна по Черному морю.

До этого стало известно, что Турция подготовила соответствующую дорожную карту, которую должны обсудить представители Украины, России и ООН.