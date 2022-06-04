Канцлер Австрии советует не спешить доверять обещаниям Путина по портам

Западу нужно проверить искренность Владимира Путина, который заявил, что он отпустит зерно, что остается в портах Украины, пишет Евгений Прокопенко, РБК-Украина.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Австрийский лидер, выступая на конференции в Братиславе, сказал, что мир не успел разобраться с кризисом, предупредив, что угроза голода в мире "действительно опасна" и, вероятно, правительства будут дестабилизированы.

Нехаммер - один из небольшой группы европейских политиков, которые остаются на связи с Путиным. При этом он сказал, что получил устные гарантии от Путина, что позволит выходить из Одессы конвоям с зерном. Но при условии если порт будет разминирован Украиной, российские корабли не будут атаковать Одессу.