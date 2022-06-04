Трюдо: Канада поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Парламент Канады единогласно поддержал предоставление Швеции и Финляндии полноправного членства в НАТО, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Члены Палаты общин единогласно проголосовали за их присоединение к Альянсу" , - заявил премьер-министр Канады.

Напомним, 31 мая Канада ввела очередной пакет санкций против финансового сектора России. Он затронул 22 физических и четыре юридических лица. В список лиц, против которых введены санкции, включили крупные банки и высокопоставленных топ-менеджеров российского финансового сектора.