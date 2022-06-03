Глава ПАСЕ призвал Россию немедленно прекратить войну

Президент ПАСЕ Тини Кокс в очередной раз призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить войну, которая каждый день уносит жизни невинных людей, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Сегодня я вновь призываю российские власти - президента, правительство, парламент - и всех граждан России немедленно прекратить эту агрессивную войну против нашего государства-члена, Украины. Нет ни одной причины продолжать эту войну, которую не следовало бы начинать" , - отметил глава ПАСЕ.

Он также подчеркнул, что в ходе российской агрессии были убиты, ранены и подверглись жестокому обращению десятки тысяч украинцев. Кроме того, миллионы людей, были вынуждены покинуть свои дома и выехать за пределы Украины.