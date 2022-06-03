На Шри-Ланке арестован пассажирский самолет "Аэрофлота"

Коммерческий суд Коломбо арестовал пассажирский самолет Airbus A330, принадлежащий авиакомпании "Аэрофлот". Согласно решения суда, воздушному судну запретили вылетать из Шри-Ланки, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Российский самолет задержан после рассмотрения жалобы, поданной компанией Celestial Aviation Trading Limited, которая предоставляла самолет в лизинг "Аэрофлоту". Арест на самолет действует до 16 июня. В связи с арестом "Аэрофлот" не смог выполнить обратный рейс из Коломбо в Москву на самолете Airbus A330.

Напомним, в начале апреля США запретили экспорт запасных частей для самолетов трех российских авиакомпаний - "Аэрофлоту", Azur Air и Utair.

Отметим, ранее Еврокомиссия запретила 21 российской авиакомпании, включая "Аэрофлот", полеты в страны ЕС.