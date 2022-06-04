"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на сегодня

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на субботу, 4 июня. Компания назначила на сегодня один дополнительный рейс, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Эвакуационный поезд на 4 июня

16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, из-за повышенного спроса на возвращение в Украину "Укрзализныця" с 12 июня запускает новый поезд из Перемышля в Запорожье.