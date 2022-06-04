ОВА: в Одессе "шутники" устроили фейерверк во время тревоги

В пятницу, 3 июня, вечером в Одессе "шутники" устроили фейерверк прямо во время воздушной тревоги, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Патрульные полицейские города задержали нарушителей порядка. В данное время выясняются все подробности инцидента и его квалификация согласно действующему законодательству, в частности, правового режима военного положения.