В Польше на двух украинок напали с ножом, одна погибла
В Польше двое мужчин напали с ножом на двух гражданок Украины. Одна из них погибла, сообщает Новое время.
В пятницу, 3 июня, полицейские получили сообщение о том, что в Нацпольске Мазовецкого воеводства мужчина напал с ножом на двух женщин.
Как установили правоохранители, в дом прибыли двое мужчин, один из которых вышел из автомобиля и напал на женщин, ранив их ножом. Затем нападавшие скрылись с места преступления, а соседи услышали крик и сообщили экстренным службам.
"Одну из пострадавших доставили в больницу, другая в возрасте 29 лет умерла, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия", — говорится в сообщении.
Отмечено, что на момент нападения в квартире вместе с женщинами было двое детей 2,5 года и пять месяцев. Их также доставили в больницу на обследование.
Автомобиль, на котором скрылись преступники впоследствии попал в аварию и съехал в кювет. Мужчины покинули машину и продолжили побег пешком. Один из них был задержан полицейскими — он был в состоянии алкогольного опьянения. Другого задержали спустя несколько часов, он оказался гражданином Украины.