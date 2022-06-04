ЕС отменил пошлины на украинские товары: решение вступило в силу

Решение Европейского союза об отмене пошлин на украинские товары сроком на год вступило в силу с 4 июня, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

В ведомстве отметили, что это решение дополнило возможности, которые у украинских экспортеров в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Теперь тарифы, прописанные в Соглашении, будут временно приостановлены. Речь идет о пошлинах для промышленной продукции, приостановке применения системы входных цен для фруктов и овощей и всех тарифных квот для сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, на год приостанавливаются все антидемпинговые пошлины на импорт товаров происхождением из Украины и применение глобальных защитных мер в отношении украинских товаров.

Либерализация торговых отношений также предполагает, что Украина будет соблюдать европейские правила по происхождению товаров и соответствующих процедур в рамках Соглашения об ассоциации, будет воздерживаться от любых новых ограничений на импорт из ЕС, и будет обеспечивать уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам, верховенству права, борьба с коррупцией.

"Эти новые правила будут действовать год и помогут украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке" , – добавили в Минэкономики.

В настоящее время ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на которого в прошлом году приходилось 39% общего объема торговли Украины. Объем товарооборота вырос на 35% и составил 62,5 млрд. долларов.

Больше всего Украина экспортирует в ЕС черные металлы, руды, электромашины, растительное масло и зерно.