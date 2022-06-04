ООН: почти 14 миллионов украинцев покинули дома из-за войны

Почти 14 миллионов жителей Украины вынуждены были бежать из своих домов из-за российского вторжения в Украину, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в заявлении кризисного координатора Организации Объединенных Наций в Украине Амина Авада.

«Семьи и громады были разрушены и уничтожены. За чуть больше трех месяцев около 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них женщины и дети – масштабов и скорости такого перемещения еще не знала история», - говорится в заявлении.

В ООН отметили, что из-за войны более трех миллионов украинских детей были вынуждены прервать образовательный процесс.

Также там подчеркнули, что, по меньшей мере, 15,7 миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, а еще сотни тысяч жителей Украины не имеют доступа к воде и электроэнергии.

В то же время, в организации опасаются, что с наступлением зимы жизнь миллионов украинцев может оказаться под еще большей угрозой.

В ООН подчеркнули, что за сто дней войны оказали неотложную гуманитарную помощь около восьми миллионам человек по всей Украине, в том числе в городах, находящихся в осаде на востоке Украины.

«Наши постоянные усилия по реагированию на разрушительное влияние войны будут продолжаться активно и быстро», - резюмировали в организации.

Как сообщалось, по последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), из Украины за границу из-за войны войны выехали уже почти семь миллионов человек.