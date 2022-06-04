Генштаб: ВСУ ликвидировали более 31 000 российских военных

Генштаб: ВСУ ликвидировали более 31 000 российских военных
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российской армии в Украине с начала вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31050 (+100) человек ликвидировано,
  • танков – 1376 (+9),
  • боевых бронированных машин – 3379 (+13),
  • артиллерийских систем – 680 (+5),
  • РСЗО – 207,
  • средств ПВО – 95,
  • самолетов – 210,
  • вертолетов – 175,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5),
  • крылатых ракет – 122 (+1),
  • кораблей / катеров – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2337 (+8),
  • специальной техники – 52 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении, отметили в Генштабе.

Данные уточняются.

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