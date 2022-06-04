Генштаб: ВСУ ликвидировали более 31 000 российских военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российской армии в Украине с начала вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31050 (+100) человек ликвидировано,

танков – 1376 (+9),

боевых бронированных машин – 3379 (+13),

артиллерийских систем – 680 (+5),

РСЗО – 207,

средств ПВО – 95,

самолетов – 210,

вертолетов – 175,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5),

крылатых ракет – 122 (+1),

кораблей / катеров – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2337 (+8),

специальной техники – 52 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении, отметили в Генштабе.

Данные уточняются.