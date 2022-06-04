Генштаб: ВСУ ликвидировали более 31 000 российских военных
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российской армии в Украине с начала вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31050 (+100) человек ликвидировано,
- танков – 1376 (+9),
- боевых бронированных машин – 3379 (+13),
- артиллерийских систем – 680 (+5),
- РСЗО – 207,
- средств ПВО – 95,
- самолетов – 210,
- вертолетов – 175,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5),
- крылатых ракет – 122 (+1),
- кораблей / катеров – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2337 (+8),
- специальной техники – 52 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении, отметили в Генштабе.
Данные уточняются.